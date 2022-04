Final Fantasy 35th Anniversary, arrivano le magliette celebrative da Uniqlo

Uniqlo ha annunciato una collezione di T-shirt per celebrare il 35° anniversario di Final Fantasy anche sul fronte dell'abbigliamento, con una serie di magliette a tema che dovrebbero poter essere acquistate anche in Italia, vista la distribuzione ufficiale.

"Per celebrare l'anniversario della serie durante il 2022, Uniqlo ha stretto un accordo con Square Enix e Final Fantasy per una nuova collezione di magliette a tema", si legge nella comunicazione ufficiale del brand, "Come celebrazione dell'intera saga di Final Fantasy, questa nuova collezione UT contiene 16 diverse T-shirt, ognuna caratterizzata da un design basato su uno dei capitoli principali della serie Final Fantasy".

Final Fantasy x Uniqlo, una delle magliette della collezione

Ogni maglia è dunque essere ispirata a un diverso capitolo principale della serie Final Fantasy, ovvero 16 design differenti dal primo capitolo fino al nuovo Final Fantasy XVI annunciato di recente, di cui peraltro si attendono informazioni e una nuova presentazione a breve.

Final Fantasy x Uniqlo, la maglietta ispirata a FF7

Potete vedere alcune immagini delle magliette in questione in questa pagina su ResetEra, con la collezione che è trapelata prima sul sito di Uniqlo Vietnam ma non risulta ora visibile, in attesa forse di un annuncio ufficiale in forma più completa.