Zelda: Breath of the Wild 2 su Nintendo Switch Pro? Digital Foundry torna a parlarne

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sarà un titolo di lancio di Nintendo Switch Pro? La redazione di Digital Foundry è tornata ad affrontare l'argomento sulla base delle tecnologie mostrate in azione nell'ultimo video del gioco.

In concomitanza con l'annuncio del rinvio di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 al 2023, Nintendo ha infatti presentato alcune sequenze inedite del sequel che includono un'effettistica apparentemente non alla portata di Nintendo Switch.

Nello specifico, si notano alcune transizioni con antialiasing e nuvole volumetriche che la console ibrida giapponese non dovrebbe essere in grado di gestire, quantomeno non con quella qualità.

Esiste dunque la possibilità che Nintendo abbia utilizzato un hardware differente per la realizzazione del trailer, e che dunque la grafica di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 non sarà effettivamente così sofisticata, oppure che dietro il rinvio ci sia anche un collegamento a Switch Pro.

Certo, è anche possibile che ci si trovi di fronte alla classica situazione di un video che presenta caratteristiche volutamente migliori rispetto al gioco vero e proprio, come del resto accaduto per l'originale Breath of the Wild che vantava una distanza visiva sostanzialmente superiore nei trailer.