Planet Zoo: Wetlands Animal Pack, la recensione dei nuovi contenuti dedicati alle paludi

Frontier Developments segue un modello molto preciso di supporto dei suoi giochi: da una parte mira a creare dei pacchetti base molto ricchi, dall'altra a lanciare dei DLC che vadano a soddisfare certi gusti del pubblico, senza volere ogni volta convincere tutti. È un po' come vendere pietanze differenti, sperando che i clienti trovino sempre qualcosa di loro gradimento. Questa filosofia è stata applicata già più volte dallo studio inglese, ad esempio con i Jurassic World Evolution o con Planet Coaster , rivelandosi per certi versi vincente, per altri spaesante per chi ama avere tutti i contenuti di un determinato gioco. Se vogliamo è lo stesso meccanismo economico adottato da EA con The Sims 4, l'ultimo capitolo della serie, che ormai vanta decine di espansioni differenti che complessivamente costano diverse centinaia di euro.

Animali

I nuovi animali sono molto amichevoli

In termini di quantità di contenuti, Planet Zoo: Wetlands Animal Pack offre otto nuovi animali e uno scenario sfida, più vari oggetti per rendere più paludosi i nostri parchi. Si tratta di una quantità in linea con quella offerta dalle altre espansioni e, come vedremo, anche le considerazioni fattibili in merito non si discostano di un millimetro da quelle fatte per gli altri pacchetti. Gli otto nuovi animali sono: il capibara, l'ornitorinco, la lontra nana, il caimano dagli occhiali, il lichi del Nilo, il bufalo d'acqua selvatico, la gru della Manciuria e il tritone crestato del Danubio. Sono sette animali da habitat più uno da mostra.

Come sempre il giocatore è chiamato a creare i recinti di ognuno, rendendoli piacevoli da abitare per la gioia degli animali e dei turisti, che accorreranno in massa per vederli (in certi casi anche da molto vicino).

In termini di gioco non cambia molto rispetto alla formula standard di Planet Zoo, se non per alcune particolarità degli habitat, come la presenza di zone essenzialmente allagate, che rendono più peculiare la creazione degli ambienti. Tutto viene comunque gestito al solito modo, quindi è solo una questione di dare più importanza all'acqua rispetto a quanto fatto con gli habitat di altri animali.

Come sempre i modelli degli animali sono realizzati alla perfezione, sia nell'aspetto che nelle animazioni. In fondo uno dei piaceri di Planet Zoo è proprio quello di stare a guardare mentre gli ospiti dei nostri zoo vivono le loro vite virtuali, come se fossimo anche noi dei turisti e da questo punto di vista Frontier non ha deluso le aspettative, tra danze di accoppiamento, evoluzioni sull'acqua delle lontre, tuffi degli ornitorinchi e tante altre piacevolezze in cui si prodigano gli animali quando soddisfatti.