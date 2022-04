AMD Ryzen 7 5800X3D batte il potente Intel Core i9 12900K nei benchmark sui giochi

La CPU AMD Ryzen 7 5800X3D sembra essere in grado di offrire performance superiori alla potente Intel Core i9-12900K almeno per quanto riguarda l'ambito dei videogiochi, stando ad alcuni benchmark pubblicati da Xanxo Gaming e riportati da WCCFTech.

Non ci sono al momento conferme sulla questione, ma all'interno della recensione "non ufficiale" effettuata dal sito sulla nuova AMD Ryzen 7 5800X3D, questa sarebbe in grado di superare anche l'Intel Core i9-12900K, che rappresenta il prodotto flagship per quanto riguarda i processori con architettura Alder Lake.

I benchmark pubblicati da Xanxo Gaming mostrano risultati non univoci, nel senso che in alcuni casi sono praticamente pari e in altri il processore Intel risulta ancora superiore, ma in alcuni frangenti la nuova CPU AMD supera invece la concorrente in maniera netta, come con The Witcher 3, Shadow of the Tomb Raider, Final Fantasy XV e, in maniera minore, Death Stranding e Middle-Earth: Shadow of War.

D'altra parte, il processore AMD è il primo a sfruttare il sistema 3D V-Cache, applicato a un'architettura Zen 3 a 7nm: si tratta di una CPU dotata di 8 core, 16 thread e 100 MB di cache combinata, in grado di sfruttare 64 MB di SRAM Stacked in 3D, attraverso un design particolare ma che sembra portare a ottimi frutti, sul fronte del gaming.

AMD Ryzen 7 5800X3D

La velocità di Clock di AMD Ryzen 7 5800X3D è 3,4 GHz di base, con possibilità di boost fino a 4,5 GHz e l'assorbimento dichiarato è 105W di TDP.

La cosa interessante è che il prezzo del processore AMD dovrebbe essere più basso della controparte Intel, sebbene su questo aspetto ci siano diverse variabili da tenere in considerazione: quello ufficiale dovrebbe essere di 450 dollari o poco meno, disponibile dal 20 aprile 2022.