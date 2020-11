Mads Mikkelsen da Death Stranding ad Animali Fantastici 3, sostituisce Johnny Depp

Mads Mikkelsen prenderà il posto di Johnny Depp nel cast di Animali Fantastici 3, andando dunque ad interpretare il ruolo del malvagio mago Gellert Grindelwald nel film, la cui produzione sta proseguendo a Londra in questi giorni.

La decisione è stata presa dopo che Johnny Depp è stato tagliato fuori dalle riprese del film Animali Fantastici 3, a causa delle recenti accuse di violenza domestica mosse da parte della ex-moglie Amber Heard, con cui è in corso un contenzioso in sede giudiziaria.

Ovviamente la questione macchia l'immagine di Depp, nonostante il supporto dichiarato da parte di milioni di fan, dunque Warner Bros. ha deciso, per evitare problematiche, di licenziare il divo di Hollywood in attesa che si calmino le acque.

Nel frattempo, tuttavia, le riprese dovevano proseguire, nonostante il film sia stato già spostato al 2022: ecco dunque spuntare il sostituto per un personaggio importante come Grindelwald in Animali Fantastici 3, nientemeno che il buon vecchio Mads Mikkelsen.

Si tratta peraltro di una figura ben nota anche ai videogiocatori: amicone di Hideo Kojima, Mikkelsen fa infatti parte del variopinto cast di stelle che ha animato Death Stranding e il suo particolare aspetto ed espressività enigmatica torneranno sicuramente utili nel caratterizzare Grindelwald.