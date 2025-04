Nomura svela una curiosità su Kingdom Hearts con un messaggio caotico e poco chiaro, come è tipico per la saga

Le parole di Nomura e Square Enix su Kingdom Hearts 4

Tramite Twitter, sul profilo ufficiale di Kingdom Hearts, è presente una sorta di micro-intervista a Nomura, dedicata in particolar modo ai frutti paopu, presenti sin dal primo capitolo. Secondo la storia del gioco, se due persone condividono un frutto paopu, i loro destini saranno connessi. Sora e Kairi condividono un frutto e si legano così per sempre.

Square Enix ha quindi chiesto a Nomura se c'è qualche storia non raccontata riguardo ai frutti paopu. Nomura parte quindi subito in quarta e tira fuori qualcosa di mai sentito, rispondendo: "Intendi il Paradiso della Promessa?". Il team risponde quindi "La parola paopu viene dalla combinazione delle parole "Paradiso della Promessa?".

Nomura però non si ferma e replica: "O forse era Paradiso della Purezza?". A questo punto Square Enix reagisce come tutti noi: "Eh?!?".

Nomura chiude il tutto con un "Suppongo che non ci siano delle vere storie non raccontate a riguardo". In breve, l'intero scambio è solo un "fan fact" totalmente inutile senza alcuna chiarezza. Forse è una descrizione dell'intera saga, ma viene amata anche per questo.

Se volete scoprire qualcosa di interessante ma un po' più chiaro, vi segnaliamo che il primo Kingdom Hearts era un gioco ancora più "hardcore" inizialmente, per una vecchia intervista.