Lenovo Legion Go S con SteamOS costerà 549,99 dollari al lancio

Lenovo ha recentemente confermato che il suo nuovo handheld gaming PC , il Legion Go S con sistema operativo SteamOS, sarà venduto a 549,99 dollari, anziché i 499,99 dollari precedentemente annunciati al CES 2025. Questo aumento di prezzo, confermato da Jeff Witt, direttore della comunicazione di Lenovo, è stato ufficializzato in occasione dell'apertura dei preordini su Best Buy, con data di uscita fissata per il 25 maggio 2025.

Un dispositivo con ottime caratteristiche

Il Legion Go S si presenta come un vero rivale dello Steam Deck, posizionandosi tra il modello LCD da 399 dollari e quello OLED da 549 dollari di Valve. Il dispositivo offre alcune caratteristiche di rilievo come joystick a effetto Hall, un display da 8 pollici con refresh rate variabile, triggers regolabili e un design confortevole. Tuttavia, la sua potenza effettiva, garantita dal chip Ryzen Z2 Go, non ha impressionato gli esperti durante i primi test.

La Lenovo Legion Go S

Uno dei principali problemi riscontrati durante le prove con il Legion Go S è stata la gestione di Windows, descritto come un'esperienza poco adatta ai dispositivi portatili. L'introduzione di SteamOS è vista come un modo per alleviare questi problemi, sebbene non sia chiaro se riuscirà effettivamente a migliorare le prestazioni del chip Ryzen Z2 Go. Lenovo punta comunque su questo sistema operativo per offrire un'esperienza più ottimizzata e coerente con l'hardware.