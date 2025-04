Riot ha svelato quanti personaggi saranno disponibili al lancio di 2XKO e il numero fa discutere

Nei commenti, diversi utenti hanno manifestato stupore per un roster così ristretto , considerando sia l'estensione enorme del pool di personaggi a cui dovrebbe attingere ma anche il fatto che il progetto è ormai in sviluppo da 8 anni, tuttavia il director ha spiegato il motivo di tale scelta.

Gli sviluppatori hanno riferito che 2XKO verrà lanciato con 10 personaggi nel roster , ovviamente destinati ad aumentare con il tempo. Considerando che si parla di un picchiaduro collegato a League of Legends, che attualmente conta 170 personaggi, era piuttosto lecito aspettarsi una quantità maggiore all'uscita, anche in un titolo destinato ad espandersi a più riprese.

Riot Games ha preso parte a una sessione "ask me anything" sul proprio canale Discord di recente, dove ha svelato quanti personaggi saranno disponibili al lancio di 2XKO , e l'informazione in questione sta facendo discutere gli appassionati.

Le motivazioni di Riot Games

La decisione di mantenere bassa la quantità di personaggi iniziale è stata spiegata con la necessità di rispettare i tempi decisi per l'uscita e l'implementazione di ulteriori combattenti avrebbe richiesto più tempo del previsto, dunque gli sviluppatori hanno optato per un avvio leggero e un incremento successivo nella quantità di contenuti.

Alcuni dei personaggi iniziali di 2XKO

"Al lancio avremo 10 campioni giocabili", ha scritto il director Shaun Rivera sull'AMA di Discord. "Sappiamo che è un numero inferiore a quello che ci si aspetterebbe, ma di fronte al compromesso tra includere un numero maggiore di campioni e ritardare la data di uscita o far arrivare il gioco nelle vostre mani prima, siamo entusiasti della seconda scelta", ha spiegato chiaramente il responsabile del progetto.

"Crediamo inoltre che sperimentare questi campioni attraverso il gioco in solitaria o in coppia, offra ai giocatori molto da approfondire fin da subito. Il fatto che il gioco sia un live service significa che da lì in poi non potrà che migliorare grazie all'uscita di nuovi campioni e agli aggiornamenti del gameplay".

Considerando che il test Alpha Lab 2 comprendeva Ahri, Braum, Darius, Ekko, Illaoi, Jinx e Yasuo, possiamo pensare che questi comporranno la maggior parte del roster iniziale, con la possibilità che vi sia anche Katarina vista la sua inclusione in alcuni materiali diffusi inizialmente.

A questo punto attendiamo ulteriori informazioni, considerando che un nuovo test dovrebbe avere luogo in aprile, lo scorso novembre avevamo visto un trailer con Jinx.