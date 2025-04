Le case nei videogiochi: molto più di semplici rifugi

Avete mai sentito parlare di neuro-architettura? Si tratta di una branca medica che fonde, come potrete immaginare, l'architettura con la psicologia. Costruire una casa (o anche arredare una singola stanza) attiva alcuni aspetti del sistema nervoso che impattano poi sull'umore quotidiano. Questo discorso si sposa perfettamente anche con lo sviluppo dei videogiochi, dato che il nostro cervello reagisce in funzione del tipo di ambiente nel quale si trova. Dopotutto è innegabile: esplorare la Villa Derceto di Alone in the Dark non suscita le stesse emozioni della magione di Lara Croft. Ma su quali leve psicologiche fanno forza gli sviluppatori? Ragioniamoci insieme.

Questi studi non sono utili solamente per coloro che vogliono studiare la mente delle persone, ma anche a chiunque cerchi di replicarne gli schemi. Realizzare un'opera narrativa ambientata in una casa, sia essa di campagna o una villa sfarzosa, richiede un'analisi approfondita della materia, in modo da raccontare senza parole i vari personaggi che la abitano. Una verità che, se applicata al mondo dei videogiochi, deve anche fondersi con il lessico del Game Design e, nello specifico, del Level Design.

Andando all'origine del termine "casa", è interessante notare come non ci si limiti a definire la propria dimora come un edificio coperto all'interno del quale poter riposare. La casa è, prima di tutto, un luogo sicuro . Una sorta di scudo difensivo dai pericoli esterni, che rischiano di minacciare la nostra incolumità fisica o psicologica. Il rapporto che lega l'aspetto architettonico con quello psicologico della casa è studio da diversi anni di esperti del settore. La "psicologia dell'abitare" è infatti un'interessante analisi che lega gli elementi presenti nelle abitazioni con l'essenza di coloro che la abitano. Uno specchio dell'anima a metà tra la bioarchitettura e il Feng-shui, che permette di analizzare l'identità psichica delle persone, empatizzando di conseguenza con esse.

Giocare di contrasti

Come abbiamo già avuto modo di affermare, la casa viene percepita come un luogo sicuro all'interno del quale poter riprendere fiato. Una percezione quantomeno "bizzarra", dato che la maggior parte degli incidenti avviene proprio tra le mura domestiche. In ogni caso, molti sviluppatori di videogiochi hanno deciso di costruire le loro storie dell'orrore proprio attorno a questa nostra sicurezza. Storie che partono talvolta da ville sfarzose e affascinanti, ma anche da piccoli appartamenti e da case ben più modeste, per poi mettere in scena le peggiori mostruosità atte a impattare sulla psiche del giocatore.

Sweet Home è uno dei primi titoli a prendere una casa e a tradurla in un videogioco dalle tinte fortemente horror

È il caso, per esempio, della Villa Spencer vista (e vissuta) nel primo Resident Evil. Costruita dall'architetto George Trevor, questo edificio viene presentato come l'unica possibilità di salvezza per Jill, Chris e il resto della squadra Alpha, che si trova inseguito da mostruosi cani zombie una volta atterrati nei pressi dei Monti Arklay per scoprire cosa sia accaduto ai loro compagni della squadra Bravo. Agli alberi spettrali e alle fauci delle creature si sostituiscono rapidamente il calore delle candele poste sui candelabri della sala principale e i numerosi quadri appesi alle pareti. Un ambiente caldo e confortevole, ma che si rivela presto solo una maschera per un laboratorio sotterraneo dall'aspetto freddo e asettico. Il tutto è esattamente coerente con quanto appena affermato: il design non è altro che un riflesso della psicologia di coloro che vivono in una precisa area.

Lo stesso vale per la succitata Villa Derceto di Alone in the Dark, riproposta con grande dignità anche nel recente remake di Pieces Interactive. Il team svedese non sarà forse riuscito a riportare la serie ai fasti dei capitoli originali, ma ha senza dubbio compreso alla perfezione il concetto di neuro-architettura, dando vita a un'ambientazione affascinante che sembra uscita direttamente da un romanzo di Lovecraft.

Per non parlare poi dell'appartamento di Silent Hill 4: The Room, riflesso della psiche di Henry Townshend, o del corridoio del mai abbastanza elogiato P.T. di Hideo Kojima. Insomma: le case sono al centro di numerose esperienze horror, ma in alcuni casi la "paura" può essere lasciata leggermente in disparte in funzione del "mistero".