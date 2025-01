Sono passati 1.000 giorni senza avere notizie su Kingdom Hearts 4

Square Enix annunciò Kingdom Hearts 4 il 10 aprile 2022, per il 20° anniversario della serie. Da allora sono passati 1.000 giorni senza notizie significative relative al gioco. Per notizie significative intendiamo nessun aggiornamento sostanziale e nessun nuovo trailer.

Si tratta di un buco notevole, che fa ben capire come Kingdom Hearts 4 sia stato annunciato in una fase iniziale dello sviluppo, e che mostra anche uno dei problemi attuali dell'industria videoludica, ossia la lunghezza dei cicli di sviluppo medi dei tripla A, che ormai hanno ampiamente sforato i cinque anni. È anche un record per la serie, visto che tra l'annuncio di Kingdom Hearts 3 all'E 2013 e la sua presentazione effettiva dell'E3 2015 passarono "solo" 735 giorni. Kingdom Hearts 4 è andato ben oltre, superando il predecessore di quasi 300 giorni.