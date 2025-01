Mod a tema Donald Trump e John Biden per Marvel Rivals sono state bannate da Nexus Mods

Nexus Mods, il più famoso portale dedicato alla scena dei modder al mondo, ha bannato delle mod a tema Donald Trump e John Biden per Marvel Rivals , l'hero shooter free-to-play del momento che sta facendo ottimi numeri su Steam. Dal lancio del gioco, sono diverse le mod pubblicate che cambiano l'aspetto di alcuni personaggi. In generale, molti si accontentano di aggiungere costumi a tema supereroistico, speso presi dai loro cicli a fumetti e dai film, ma ovviamente c'è anche chi finisce per guardare altrove.

Niente presidenti USA

La mod di Donald Trump censurata andava a modificare uno dei Vanguard più popolari del gioco, Captain America. Aveva ottenuto un buon successo, tanto che molti la usavano per poi cercare giocatori con la mod di John Biden per farli scontrare. Per chi non li conoscesse, il primo è l'attuale presidente eletto degli Stati Uniti, che si insedierà il 20 gennaio 2025, mentre il secondo è il presidente uscente, in carica fino all'insediamento del suo successore.

John Biden, il presidente USA uscente

Comunque sia, Nexus Mods ha eliminato entrambe le mod, che attualmente non sono più accessibili. Si tratta di una chiara applicazione delle linee guida della piattaforma varate nel 2020 in merito ai contenuti politici delle mod pubblicate, espressamente vietati e forieri di ban. Stando a quanto stabilito da Nexus Mods, non sono accettabili mod che affrontano questioni socio politiche degli Stati Uniti.

In verità, ci sono diverse mod di Donald Trump ancora disponibili sulla piattaforma, ma non per Marvel Rivals. Ad esempio se ne trovano per The Elder Scrolls V: Skyrim, per Fallout 4 e per XCOM 2. NetEase Games, lo studio che sviluppa e gestisce Marvel Rivals, non si è espresso sull'argomento.