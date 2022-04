Kingdom Hearts 4 annunciato con un primo trailer con gameplay da Square Enix

È arrivata infine la conferma di Kingdom Hearts 4, con il nuovo capitolo nella serie che è stato annunciato proprio in questi minuti durante le celebrazioni per il 20° anniversario della serie, attraverso un primo teaser trailer con gameplay posto alla fine di un video di reca su varie novità annunciate nel corso dell'evento.

Potete vedere il video riportato qui sopra: il frammento di video che riguarda Kingdom Hearts 4 è stato trasmesso dopo la presentazione di Dark Road e Missing Link, ma lo riportiamo singolarmente nel video qui sopra. Nel trailer vediamo Sora risvegliarsi all'interno di un appartamento dove ha dormito per sette giorni, in un nuovo mondo chiamato Quadratum.

Il mondo in questione sembra la Terra e ha un look estremamente realistico, cosa che rappresenta un elemento di novità rispetto allo stile classico della serie, ma anche qui non mancano gli elementi metafisici, che si manifestano quando un'enorme ombra compare fra i grattacieli creando il panico nelle strade.

A questo punto, Sora entra in azione con la sua keyblade dando inizio a quello che sembra un combattimento veramente epico. Dopo questa scena, che sembra tratta dal gameplay vero e proprio del gioco vista anche la presenza dell'HUD in alcuni momenti, assistiamo a un siparietto con Paperino e Pippo e alla comparsa del marchio.

Non abbiamo ancora informazioni su periodi di uscita o piattaforme previste per Kingdom Hearts 4, ma dopo l'indizio comparso nelle ore scorse, c'è ora la conferma ufficiale che il nuovo capitolo è in sviluppo e sembra già in fase piuttosto avanzata di lavorazione.