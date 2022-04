Xbox: Certain Affinity assume per un'esclusiva, è il simil-Monster Hunter dei rumor?

Certain Affinity sta assumendo personale per un nuovo gioco in sviluppo che sembra rivolto esclusivamente alle piattaforme Xbox, cosa che sembrerebbe corrispondere al precedente rumor che voleva il team impegnato in un action RPG sullo stile di Monster Hunter in esclusiva per Xbox Series X|S.

Non ci sono dettagli precisi nell'annuncio di lavoro, specificamente dedicato a un Senior Graphics Engineer, ma i riferimenti sembrano chiari a un gioco "tripla A" dedicato a Xbox, visto che tra le caratteristiche richieste c'è "esperienza di sviluppo su console Xbox". Questo sembrerebbe ricollegarsi ad alcune voci di corridoio emerse a gennaio sullo sviluppo di un gioco in stile Monster Hunter da parte del team in questione, in collaborazione con Xbox Game Studios.



Secondo quanto era stato riferito mesi fa dal solito Jeff Grubb di VentureBeat e anche da Windows Central, che aveva confermato sostanzialmente le voci in questione, il gioco in sviluppo presso Certain Affinity sarebbe stato pianificato con Xbox Game Publishing per offrire una possibile alternativa nell'ambito degli action RPG con caratteristiche specificamente vicine a Monster Hunter, visto anche il successo riscosso da Monster Hunter World su Xbox One e su Xbox Game Pass in particolare.

Proprio nell'ottica di avere una sorta di Monster Hunter in esclusiva e creato "in casa" da lanciare direttamente su Xbox Game Pass al day one, Microsoft si sarebbe rivolta a Certain Affinity per portare avanti il progetto, che dovrebbe essere un tripla A di un certo calibro. Il team in questione è stato finora soprattutto uno studio di supporto per giochi di grandi dimensioni, guidato peraltro da Max Hoberman che è stato un elemento chiave nella costruzione del multiplayer di Halo. Restano in attesa di eventuali conferme su queste informazioni.