Xbox, Certain Affinity lavora a esclusiva in stile Monster Hunter?

Certain Affinity sta lavorando a un'esclusiva Xbox in stile Monster Hunter: lo riferiscono due fonti piuttosto attendibili, ovverosia i giornalisti Jeff Grub e Jez Corden, secondo cui il nome in codice del progetto sarebbe "Suerte".

Studio di supporto per produzioni di primo piano come Halo e Call of Duty, Certain Affinity starebbe lavorando al gioco dall'estate del 2020, con un reveal in arrivo nel corso del 2023 e il lancio nel 2024, anche se le tempistiche potrebbero cambiare in base all'evoluzione dello sviluppo.

Stando alle informazioni rivelate da Jez Corden, peraltro, Certain Affinity sarebbe al momento impegnata nella realizzazione di una nuova modalità per Halo Infinite, forse una variazione sul tema dei battle royale o qualcosa di diverso.

Project Suerte dovrebbe insomma consegnarci un'esperienza action RPG ambientata in un mondo fantasy, pieno di enormi mostri a cui potremo dare la caccia per ottenere risorse con cui creare armi e corazzature.

Stando a Jez Corden, Microsoft avrebbe intenzione di consolidare il proprio rapporto con Certain Affinity dando il via libera alla produzione di questa nuova proprietà intellettuale. Nel frattempo il team sta assumendo nuovo personale.