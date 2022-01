GCC Pokémon, ecco la carta Mimikyu VMAX per l'espansione Spada e Scudo - Astri Lucenti

GCC Pokémon ha presentato la nuova carta dell'espansione Spada e Scudo - Astri Lucenti: si chiama Mimikyu VMAX e potete ammirarla qui di seguito in tutta la sua bellezza.

GCC Pokémon, la carta Mimikyu VMAX

Mentre attendiamo l'uscita di GCC Pokémon Live, che avverrà nel corso del 2022, il gioco di carte collezionabili continua insomma ad arricchirsi con nuovi, entusiasmanti contenuti.

"Attento, nell'oscurità potrebbe nascondersi un Mimikyu VMAX! Il Pokémon Mascherato fa il suo ritorno nella potente versione VMAX con l'attacco Numeri Funesti", recita la descrizione ufficiale della nuova carta.

"Utilizzalo insieme a Premonizione di Malpi per mettere 13, spaventosi, segnalini danno sul Pokémon del tuo avversario! E se non fosse abbastanza, utilizza Dynaombra per scegliere una carta a caso dalla mano del tuo avversario!"