UFL, Milan e San Siro compaiono nel trailer: partnership ufficiale?

Il primo trailer del gameplay di UFL include sequenze in cui compaiono il logo del Milan e lo stadio San Siro, il che farebbe pensare a una partnership ufficiale con la squadra italiana, partnership però non ancora annunciata dal team di sviluppo.

Come sappiamo, anche Cristiano Ronaldo sarà un ambasciatore di UFL, il che conferma ancora una volta come dietro questo progetto ci siano risorse notevoli. Una collaborazione con il Milan sarebbe dunque più che plausibile, e non solo quella.

UFL, il fotogramma in cui si vede lo stadio San Siro

Come riportato, il periodo di uscita di UFL è fissato al 2022, sebbene al momento non ci sia ancora una data precisa. Gli sviluppatori hanno tuttavia annunciato le piattaforme su cui il gioco sarà disponibile: PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

"Il gameplay di UFL è disegnato per essere divertente, competitivo, realistico e reattivo", ha dichiarato il CEO di Strikerz, Eugene Nashilov. "Questi sono gli elementi fondamentali a cui cerchiamo di rimanere fedeli mentre lavoriamo al gioco."