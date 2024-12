UFL è la versione free to play della modalità Ultimate Team di EA Sports FC. Non ha modalità manageriali, non ci sono carriere per la squadra o il calciatore e non sono previsti (almeno al lancio) modi alternativi di giocare come il nuovo Rush. L'obiettivo di Strikerz Inc, gli sviluppatori, era quello di rimuovere la barriera d'ingresso annuale alla modalità rappresentata dall'uscita di un nuovo gioco, eliminare le casse premio contenenti i calciatori (come vedremo ci sono riusciti solo in parte) e togliere il reset annuale a tutti i progressi.

Come spesso accade, quando a muovere un'iniziativa sono per la maggior parte le cose che non si vogliono fare, il risultato finale non è sempre ottimale. Nel caso di UFL, però, è evidente che è stato piantato un seme che, se la compagnia riuscirà a restare in piedi abbastanza a lungo, potrebbe dare parecchi frutti. Come vedremo nel corso di questa recensione, il problema principale di UFL è che, nonostante i progressi fatti dalla problematica open beta a oggi, il comparto tecnico non è ancora maturo.

Visti i suoi intenti, però, tutto il resto lo è, nonostante la confusione che si crea con le valute e le barriere pensate per incentivare i giocatori all'acquisto di battle pass e boost. Non è da tutti scegliere il più grosso avversario nel mondo dei simulatori sportivi e cercare di puntare alla sua costola più redditizia. Per riuscire anche solo a scalfirlo, però, chi dà a UFL una possibilità deve fare uno sforzo e guardare oltre il prodotto che si ritrova tra le mani.