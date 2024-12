Il cosplay di 2B in kimono da NieR: Automata di Bellatrix Aiden è semplicemente magnifico

NieR: Automata avrà mai un sequel? Chissà, ma a ogni modo il gioco di Yoko Taro e PlatinumGames è rimasto nel cuore di tantissimi fan e ancora molto seguito nel panorama dei cosplayer. Ce lo ricorda anche Bellatrix Aiden, che ci propone un cosplay di 2B diverso dal solito.

YoRHa No. 2 Type B, o per gli amici "2B", è un'androide da combattimento realizzata con lo scopo di riconquistare la Terra dagli alieni invasori e garantire un futuro per l'umanità. Si tratta di uno dei tre protagonisti principali dell'action JRPG, nonché uno dei personaggi videoludici più famosi grazie al suo aspetto elegante e distintivo, ricco di fascino.