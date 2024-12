Il cosplay di Firefly da Honkai: Star Rail firmato Shirogane è davvero spaziale

Lanciata nell'ambito dell' aggiornamento 2.3 di Honkai: Star Rail , Firefly ha subito conquistato il favore degli utenti, imponendosi come uno dei personaggi migliori e più interessanti del roster del titolo targato miHoYo.

Le espressioni di Shirogane in queste foto richiamano la triste storia di Firefly , una ragazza modificata geneticamente per diventare un'arma vivente al servizio degli scopi più spietati ma determinata a cambiare il proprio destino dopo essersi unita agli Stellaron Hunters.

Il cosplay di Firefly da Honkai: Star Rail firmato Shirogane è davvero, davvero spaziale: in termini di costume, trucco, acconciatura, accessori, posa ed effetti di post-processing, gli scatti realizzati dalla modella russa sono fra i suoi migliori in assoluto.

Un altro grande successo

Honkai: Star Rail ha superato i 100 milioni di download in meno di un anno, confermando l'abilità di miHoYo nel produrre esperienze capaci di intercettare un enorme gradimento fra le più diverse fasce di pubblico, come già accaduto con Genshin Impact e poi con Zenless Zone Zero.

E un enorme gradimento lo riscuote ormai da anni anche Shirogane, senza dubbio una delle cosplayer più quotate in assoluto a livello internazionale: fra i suoi lavori più recenti segnaliamo Tifa da Final Fantasy 7, Rei Ayanami da Evangelion, Shadowheart da Baldur's Gate 3 e Lynette da Genshin Impact.