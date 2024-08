Il cosplay di Shadowheart da Baldur's Gate 3 firmato Shirogane ha fascino da vendere

Non c'è dubbio ormai che Shadowheart sia uno dei personaggi più popolari dell'RPG di Larian Studios , capace in particolare di catturare l'attenzione dei cosplayer, che nel tempo si sono divertiti a interpretarla anche in maniera originale.

Un successo irripetibile

Baldur's Gate 3 ha venduto oltre 15 milioni di copie ma soprattutto è stato accolto con grandissimo entusiasmo tanto dalla critica quanto dal pubblico, a conferma dello straordinario lavoro svolto dal team di sviluppo.

Ci si chiede dunque se lo studio che andrà a sostituire Larian per la realizzazione di un eventuale Baldur's Gate 4 riuscirà ad avvicinarsi allo stesso livello qualitativo: di certo Wizards of the Coast non avrà vita facile nell'assegnare un incarico così gravoso.

Meglio tuttavia non pensarci, anzi diamo un'occhiata ad altri brillanti cosplay di Shadowheart, che ne dite? Ad esempio quello realizzato da narga_lifestream con la Lancia della Notte, quello insieme a Lae'zel e Karlach firmato Melamori, Lada Lyumos e Zoe Volf, quello perfetto di toriealis o quello con lo sguardo magnetico di Irine Meier.