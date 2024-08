Il gameplay di Mecha BREAK sembra un mix fra Gundam e Stellar Blade: vediamolo

In termini di meccaniche l'esperienza sembra aver attinto a piene mani dalla tradizione dei vari arena shooter giapponesi , ma sarà interessante capire che tipo di percorso gli sviluppatori avranno immaginato per quanto concerne la progressione.

La bellissima protagonista del gioco si trova infatti a doversi mettere alla guida di un nuovo modello di mech quando la base in cui si trova viene attaccata dalle truppe nemiche, e il robot si rivela straordinariamente efficace in combattimento.

Tute attillate, armi spianate

Annunciato durante i The Game Awards 2023, lo scorso dicembre, Mecha BREAK non ha ancora una data di uscita ufficiale ma si trova appunto in una fase beta su PC e il suo debutto è previsto non solo sulla piattaforma Windows ma anche su PS5 e Xbox Series X|S.

Tante ancora le cose da verificare con mano, su tutte la solidità dell'impianto confezionato per l'occasione dagli sviluppatori di Amazing Seasun, ma le premesse sembrano davvero interessanti e potrebbe venir fuori una bella sorpresa per gli amanti degli action shooter.

