Mecha BREAK: cosa sappiamo del gioco con i robottoni

In quanto esperienza solo multigiocatore divisa per classi e con una modalità battle royale (le informazioni esatte sono davvero poche), questo gioco non si affaccia sul mercato nel migliore dei modi, ma nelle parole degli sviluppatori (e nel percorso travagliato che ha vissuto questo gioco) si nota una passione per i robottoni che potrebbe tradursi in qualcosa che vale davvero la pena giocare.

La terza è la volta buona

La prima cosa che stupisce di Mecha BREAK è la resilienza del suo team di sviluppo nel voler realizzare a tutti i costi un videogioco sui robottoni. Il progetto, infatti, è morto e risolto ben due volte. Seasun Games, nel 2015, aveva investito in uno studio britannico per realizzare la sua visione, ma nel 2017 è andato tutto a monte per non meglio specificati "conflitti creativi". Dai resti di quel progetto, però, è iniziato un importante lavoro di traduzione dell'idea in un titolo per mobile i cui mech sarebbero stati realizzati con l'aiuto di designer giapponesi storici come Takayuki Yunase e Junya Ishigaki, autori del design dei robot di opere come Xenogears, Gundam, Eureka Seven e Armored Core VI.

Mecha BREAK avrà al centro del suo combattimento manovre e trasformazioni aeree per coprire grandi distanze e insieme massimizzare le possibilità di schivata

Vista l'intricatezza dei disegni, la necessità di creare un universo narrativo e visivo credibile, e le limitazioni dovute all'hardware per mobile, il team ha deciso di cambiare strada una seconda volta per realizzare la loro visione come titolo AAA. Fatta eccezione per i design dei maestri del genere, tutto è stato ricostruito da zero sotto il nome in codice B.R.E.A.K (Biped Reinforced Engeneering & Assaul Kinematic System) da cui è nato Mecha BREAK, il gioco presentato ai Game Awards del 2023.

Con metri di paragone del calibro di Titanfall per lo stile occidentale e Armored Core 6 per quello orientale, questo gioco ha cercato negli scontri multigiocatore di massa la sua identità. La sua modalità battle royale potrà contare su un massimo di 60 giocatori, ciascuno con il suo mech, ciascuno con un kit di abilità esplosivo.

La strategia a livello di sviluppo per gestire così tanti robottoni pieni di parti mobili ed effetti visivi e sonori è stata chiamata "Geometria Virtuale", e consiste nel far renderizzare dalla macchina del giocatore solo i modelli nel suo campo visivo e con un livello di dettaglio proporzionale alla distanza. Come questa soluzione tratterà i proiettili dalla distanza, i missili, i laser e tutti gli elementi delle sparatorie si potrà appurare solo durante la beta prevista per il prossimo agosto.