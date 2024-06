Valve sta rispondendo in modo brutale agli appelli contro i ban di Team Fortress 2

Dopo anni di silenzio, Valve ha iniziato a bannare migliaia di giocatori da Team Fortress 2 per l'uso di bot e affini. Inoltre ha aperto una pagina per chi volesse fare appello per i provvedimenti presi, richieste di appello cui risponde in modo davvero brutale .

La fine dei bot?

Naturalmente si possono chiedere a Valve informazioni sugli stessi e segnalare eventuali errori. Nella maggior parte dei casi però, Newell e soci hanno deciso di non perdere tempo con le lamentele dei videogiocatori, anche perché spesso semplicemente piene di malizia, e hanno preso a rispondere con un secco "no" alle varie richieste.

Il problema dei bot di Team Fortress 2 era diventato così grave da aver generato una grossa protesta nelle recensioni del gioco. Ora pare che le cose stiano cambiando. Valve di suo ha scelto di non comunicare con questa gentaglia, limitandosi a negare qualsiasi risposta alle loro richieste.

Di fatto non si può fare appello per i ban. Non si possono spostare gli oggetti di Team Fortress 2 su un altro account e non si può nemmeno conoscere il motivo del ban stesso. Steam appare draconiana in merito. Anche chi si appella al fatto di essere stato bannato pur non essendo in gioco viene bruciato dal servizio clienti: "No. Indipendentemente da chi stesse usando l'account al momento dell'emissione del ban, i ban di gioco sono permanenti e non vengono tolti".

Probabilmente l'approccio di Valve con questi disagiati è il migliore possibile. Del resto, perché perdere tempo a discutere con gente che ha come unico obiettivo quello di rovinare il divertimento degli altri per il proprio tornaconto? La comunità di suo sta reagendo più che bene all'azione della software house, anche perché ora è diventato possibile giocare senza incontrare bot.