Team Fortress 2 bombardato di recensioni negative su Steam a causa dell'inerzia di Valve

Team Fortress 2 sta subendo un bombardamento di recensioni negative per via dell'inerzia di Valve nel contrasto a un enorme problema che sta affliggendo il gioco , quello dei bot, nonché per la scarsità di aggiornamenti. Insomma, è in una situazione abbastanza delicata. L'84% dei giudizi più recenti sono molto critici verso la gestione del gioco (circa 25.000), per un totale di più di 100.000 recensioni negative complessive.

Cosa succede?

Team Fortress 2 rimane amatissimo su Steam nonostante siano passati 17 anni dal lancio, tanto da occupare sempre uno dei piani alti della classifica dei più giocati della piattaforma. Come acennato, la comunità è esplosa per via dei bot, che lo rendono completamente ingiocabile, con Valve che sembra non fare nulla per contrastare il fenomeno. Parliamo di bot usati dai cheater, come aimbot e affini, che sono diventati sempre più comuni durante le normali partite. Al disagio per la situazione bot si aggiunge quello per i mancati aggiornamenti, con i nuovi contenuti che ormai sono risicatissimi e si fanno aspettare per anni.

Da sottolineare come le recensioni negative non provengano da nuovi giocatori, ma da veterani del gioco con centinaia, quando non migliaia di ore di gameplay, tanto da fare ancora più impressione. Insomma, ci vorrebbe una svolta per la gestione di Team Fortress 2, che allo stato attuale pare sia stato abbandonato a se stesso.