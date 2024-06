Inizia il Summer Game Fest: speriamo che sia meglio dello State of Play

A lasciare interdetti dello State of Play non sono stati solo i giochi presentati, ma anche il fatto che ha aperto l'estate dei videogiochi, quella fatta di annunci e proposte da parte di editori e produttori. Ora, se confrontiamo il tenore della presentazione con quello di qualche conferenza PlayStation dei vecchi E3 la situazione appare impietosa: pochi first party e titoli che sarebbero andati bene per un evento secondario, dimenticati pochi minuti la fine della trasmissione, e vari altri problemi che non stiamo qui a ricapitolare.

Il punto però è proprio che questo era lo spettacolo estivo di PlayStation, quello che in linea teorica dovrebbe dare lo slancio per il periodo natalizio e che dovrebbe essere pieno di fuochi d'artificio per motivare la gente a correre nei negozi. Non vogliamo nemmeno definirlo brutto, per carità, perché qualcosa d'interessante c'era, ma sottotono sì. Siamo a metà generazione ed era lecito attendersi qualcosa di più spumeggiante, a meno che non si vogliano ammettere i problemi dell'industria attuale e non si ammetta anche il declino del mercato tradizionale, intorno al quale non girano più la maggior parte degli investimenti. Ecco, come State of Play di crisi è stato perfetto, in effetti.