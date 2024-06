Il mobile gaming ha prodotto 90,4 miliardi di ricavi nel 2023, più di qualsiasi altro settore

Nel 2023, i giochi mobile, quindi per smartphone e tablet, hanno appresentato il 49% del totale dei ricavi generati globalmente dall'industria videoludica, raggiungendo i 90,4 miliardi di dollari. A svelare questi dati è stato l'ultimo rapporto della compagnia Adjust, che mostra per l'ennesima volta come ormai il gaming su mobile sia dominante.

Lo studio tiene conto di un periodo che va da gennaio 2022 a gennaio 2024. Secondo quanto rilevato, i ricavi dagli acuisti in gioco sono cresciuti del 6% rispetto all'anno precedente, mentre la spesa dei consumatori è scesa del 2%, raggiungendo i 107 miliardi di dollari.