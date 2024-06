Una band storica si esibirà in Fortnite presto, tra le tante novità del 2024 emerse da un leak

Grandi novità sono previste per il resto del 2024 in Fortnite, tra le quali anche il concerto di una band storica come i Metallica, il cui concerto dovrebbe arrivare ben presto all'interno del gioco Epic Games, previsto durante la Stagione 3 in corso, secondo un leak.

Le informazioni arrivano da Shiina, account X che è ormai riconosciuto come un punto di riferimento per quanto riguarda le anticipazioni sui contenuti di Fortnite, e una fonte decisamente affidabile anche perché ricorre solitamente al datamining o a elementi comunque piuttosto solidi per le proprie previsioni.

In questo caso si tratta della presunta conferma di un leak precedente, relativo a diversi eventi speciali previsti nel corso del 2024 per Fortnite, che dimostrava come il resto dell'anno sia particolarmente ricco per il celebre gioco online di Epic Games, comprendente anche vari show destinati ad avere una certa risonanza.