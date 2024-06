Johnny Depp diventerà satana nel nuovo film di Terry Gilliam

L'ex Monty Python Terry Gilliam, regista geniale cui dobbiamo capolavori quali Brazil, Paura e delirio a Las Vegas e L'uomo che uccise Don Chisciotte sta formando un cast di stelle per il suo prossimo film, intitolato "The Carnival at the End of Days" . La pellicola racconterà di Dio e del suo desiderio di distruggere il genere umano.

Un cast di stelle

Perché il diavolo ci vuole salvare? Perché ha bisogno che le persone vadano all'inferno, altrimenti non potrà mantenere il suo posto di lavoro per l'eternità, ha spiegato Gilliam.

Come detto, il cast del film sarà davvero ricco. Oltre a Depp ci saranno anche Jeff Bridges nei panni di Dio e Adam Driver e Jason Momoa in due ruoli ancora non svelati.

Johnny Depp si è visto privare di molti ruoli per via delle sue vicende giudiziarie

Gilliam sta attualmente cercando un'attrice per completare il cast. Le riprese dovrebbe iniziare il prossimo gennaio, ma molto dipenderà dagli impegni dei vari attori.

Insomma, Depp sembra in ripresa dopo le vicende giudiziarie che lo hanno visto contrapposto all'ex moglie Amber Heard, da cui è uscito completamente pulito (a parte per il letto). Nonostante ciò, parte di Hollywood gli ha chiuso la porta in faccia, togliendogli i suoi personaggi, come il già citato Jack Sparrow, e marginalizzandolo, tanto da definirlo "persona non gradita" nell'industria cinematografica.