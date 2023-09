Elon Musk ha voluto da Amber Heard un cosplay di Mercy da Overwatch

C'è anche un particolare riferimento alla passione per i videogiochi nella recente biografia di Elon Musk pubblicata da Walter Isaacson, nel quale emerge che il magnate ha richiesto ad Amber Heard , all'epoca sua compagna, di mostrarsi in un cosplay di Mercy da Overwatch .

Amber Heard ha avuto una relazione sentimentale con Elon Musk dal 2016 al 2017, periodo nel quale evidentemente entrambi hanno avuto a che fare anche con Overwatch. In effetti, la somiglianza tra l'attrice e l'eroina di supporto del gioco Blizzard risulta notevole anche dalla foto pubblicata su Twitter.



"Penso di poter essere considerata una geek a questo punto", ha riferito Hard a Isaacson, autore della biografia di Musk. Non è peraltro questo l'unico riferimento ai videogiochi nella biografia in questione, visto che l'argomento viene toccato anche in altri casi.

"Elon ama il fuoco e qualche volta si brucia", ha riferito Heard a Isaacson, come dimostrerebbe la fascinazione del capo di Tesla per Elden Ring e in particolare per la regione di Caelid. Da notare che la foto del cosplay di Mercy da Overwatch è stata pubblicata da Elon Musk proprio nelle ore scorse su Twitter, rispondendo nel suo stile alle richieste di alcuni utenti di vederlo, dopo l'informazione trapelata attraverso la biografia.