Baldur's Gate 3 ha una data d'uscita su Mac in versione completa

Baldur's Gate 3 sta per arrivare anche su Mac in versione completa, con la data d'uscita per le piattaforma Apple fissata per il 21 settembre 2023, dunque davvero ormai vicina, consentendo così l'uscita dall'early access anche su tali dispositivi.

Finora, infatti, Baldur's Gate 3 era disponibile su Mac solo in forma parziale, con il primo atto completamente giocabile come accaduto in precedenza per l'early access su PC. Dal 21 settembre si sbloccheranno anche tutte le altre parti del gioco per avere l'esperienza completa.

Larian Studios ha annunciato l'arrivo su Mac con un messaggio affidato a Twitter nel quale ha anche colto l'occasione per ringraziare tutti per l'impressionante accoglienza riservata al gioco, riportando i numerosi perfect score collezionati da Baldur's Gate 3 presso la stampa specializzata.