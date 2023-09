Star Wars Jedi: il director Stig Asmussen lascia Respawn e EA

"Alcuni leader veterani di Respawn verranno promossi per guidare il team, mentre questo continua a lavorare su Star Wars Jedi: Survivor", veniamo inoltre a sapere, dunque la continuazione dei lavori sul gioco è assicurata, così come eventuali aggiunte e possibili seguiti sulla serie.

Non ci sono ancora informazioni sulla sua nuova destinazione , né sul fatto che sia destinato o meno a rimanere all'interno dell'industria videoludica, anche se questo è alquanto probabile. "Dopo un attenta considerazione, Stig Asmussen ha deciso di lasciare Respawn per seguire nuove avventure e noi gli auguriamo il meglio", ha riferito un portavoce di Electronic Arts.

Stig Asmussen , noto di recente soprattutto come director della serie Star Wars Jedi , ma in precedenza impegnato anche su God of War, ha deciso di lasciare Respawn e EA , con un cambiamento guidato dalla volontà di trovare nuove opportunità, in base a quanto riferito.

I lavori su Star Wars Jedi continuano

Stig Asmussen in una foto

In effetti, Star Wars Jedi: Survivor continua ad ottenere aggiornamenti e supporto in maniera piuttosto intensa: proprio nei giorni scorsi è stata pubblicata la patch 7 che ha migliorato le performance su PS5 e Xbox, aggiungendo il DLSS su PC.

Inoltre, il mese scorso abbiamo saputo che uscirà anche su PS4 e Xbox One, come rivelato da EA, ancora senza una data d'uscita precisa. Questo ovviamente sta richiedendo ulteriore lavoro a Respawn per l'adattamento di un gioco che si pensava fosse dedicato esclusivamente all'attuale generazione. Infine, un nuovo gioco della serie sembra essere in sviluppo in Respawn.

In mezzo a tutto questo, Asmussen ha deciso di lasciare il team e a questo punto attendiamo di sapere quale sarà la sua prossima occupazione.