Mortal Kombat: il cosplay di Kitana da disharmonica è una fatality

Con il suo prossimo ritorno in forma videoludica, Mortal Kombat torna a fornire ispirazione per cosplayer, in particolare con i suoi avvenenti personaggi femminili come vediamo in questo cosplay di Kitana da parte di disharmonica.

Elemento ormai storico nel roster del gioco dagli albori della serie, più precisamente da Mortal Kombat II, Kitana è un personaggio millenario, che ha circa 10.000 anni ma considerata comunque giovane all'interno del reame di Edenia da cui proviene e del quale è principessa.

Anche all'interno del lore, Kitana ha effettuato un'evoluzione importante, passando da fedele figliastra di Shao Kahn a sua nemica, liberando in questo modo sé stessa e il regno di Edenia dalla morsa del tiranno.