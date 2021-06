Mortal Kombat, il cosplay di Sonya Blade da Tniwe è identico all'originale

Mortal Kombat torna a essere il soggetto di un ottimo cosplay da parte della modella Tniwe, che è riuscita a proporre un'interpretazione di Sonya Blade veramente fedele all'originale, sia per la scelta del costume che per le sue stesse fattezze.

Siamo di fronte a uno dei personaggi storici della lunga serie Midway, diventata poi Warner Bros., considerando che Sonya fa parte del roster del picchiaduro fin dal suo primo capitolo ed è rimasta praticamente in pianta stabile fino ai giorni nostri, con varie evoluzioni applicate.

In questo caso, Tniwe ha recuperato il costume tipico di Sonya presente da Mortal Kombat 3, uno dei più iconici per il personaggio in questione, dotato di alcuni elementi estetici aggiuntivi rispetto alla tuta più classica del primo capitolo ma mantenendo comunque un aspetto molto simile a quello iniziale.

Oltre alla precisione con cui è ricostruito l'abito, bisogna notare anche la somiglianza che caratterizza la modella in questione, per quanto riguarda la capigliatura, i lineamenti del viso e soprattutto il fisico decisamente statuario, che non sfigura nemmeno nei confronti di una lottatrice come Sonya. D'altra parte, anche l'ambientazione intorno risulta alquanto a tema, trattandosi di una sorta di palestra con un ring.