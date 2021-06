Ratchet & Clank: Rift Apart disponibile su PS5, con varco dimensionale tra Italia e Portogallo!

Ratchet & Clank: Rift Apart è disponibile da oggi, 11 giugno 2021, su PS5 e per festeggiare ha aperto nientemeno che un varco dimensionale tra Italia e Portogallo, attraverso un'interessante iniziativa promozionale da parte di Sony.

Sono stati aperti due simbolici portali spaziotemporali che richiamano ovviamente i "rift" presenti nel gioco, rappresentati con spettacolari opere di street art in 3D presenti nelle città di Milano e Lisbona, in qualche modo collegati fra loro.

Italia e Portogallo sono due nazioni con molteplici punti di contatto, dall'ambito culturale alla sfera sociale, ma un aspetto in particolare le ha sempre unite inscindibilmente nel corso della storia: la passione per l'ignoto, la volontà di oltrepassare i confini noti per scrivere una nuova pagina dell'umanità. In una parola: l'esplorazione

Ratchet & Clank: Rift Apart ha una street art dedicata a Milano e Lisbona

Questo è quanto riporta il comunicato stampa ufficiale di Sony, che spiega in questo modo la particolare iniziativa organizzata per il lancio di Ratchet & Clank: Rift Apart. L'esplorazione e i passaggi dimensionali sono elementi basilari nel gioco, d'altra parte, e si ritrovano dunque anche in queste particolari installazioni presenti a Milano e Lisbona, connesse attraverso la realizzazione di queste due opere corrispondenti di street art in 3D.

Cosimo Caiffa, in arte Cheone, celebre street artist pugliese conosciuto per la creazione di murales dagli incredibili effetti illusori prospettici, ha realizzato l'opera italiana che raffigura un'interpretazione del famoso Ponte di Lisbona del 25 aprile, visibile dal 11 al 13 giugno, in Piazza Gae Aulenti, nel quartiere di Portanuova a Milano.

Contemporaneamente, a Lisbona, sul tetto panoramico del Museo di Arte, Architettura e Tecnologia (MAAT), con una splendida vista sul Ponte del 25 aprile, l'artista portoghese Tiago Lobo Pimentel ha svelato la sua illustrazione dell'altro lato del portale, con una rappresentazione 3D di Piazza Gae Aulenti. L'illustrazione è visibile fino a questa sera, al MAAT.

Per l'occasione, inoltre, SIE Italia e SIE Portogallo hanno ideato uno speciale filtro Instagram (raggiungibile a questo indirizzo), con il quale simulare l'apertura del varco spazio-temporale nelle città di Milano e Lisbona. Lo scopo è quello di permettere alle community di entrambe le nazioni di spostarsi virtualmente tra le due metropoli, esattamente come Ratchet, Clank e Rivet fanno nel corso della loro avventura, muovendosi da una dimensione all'altra.

Parallelamente è stato indetto un contest esclusivo per i giocatori italiani, ai quali verrà chiesto di utilizzare il filtro, fare uno screenshot e poi ricondividerlo sul proprio profilo Instagram: dieci fortunati verranno sorteggiati e potranno aggiudicarsi un premio a scelta tra una copia di Ratchet & Clank: Rift Apart o un paio di cuffie wireless con microfono PULSE 3D per PS5. Per maggiori informazioni sul contest potete dirigervi a questo link.

Per tutte le informazioni sul gioco, vi rimandiamo ovviamente alla recensione di Ratchet & Clank: Rift Apart.