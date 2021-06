Back 4 Blood: l'open beta ha una data di lancio, in estate

Back 4 Blood avrà un'open beta presto, nel corso dell'estate e precisamente a partire dal 5 agosto 2021, ha annunciato Warner Bros. in queste ore, a breve distanza dal trailer mostrato nel corso dell'evento di ieri sera all'E3 2021.

Lo sparatutto cooperativo di Turtle Rock Studios è stato protagonista di un nuovo teaser trailer alla Summer Game Fest 2021 e potrà presto essere provato da tutti, con la versione di prova in beta che sarà dunque disponibile nel pieno dell'estate, per i primi di agosto.

Back 4 Blood è dichiaramente il successore spirituale di Left 4 Dead

I giocatori potranno registrarsi per la beta direttamente sul sito ufficiale di Back 4 Blood, ma questa avverrà in due mandate successive: la prima sarà un early access a numero chiuso, che partirà proprio il 5 agosto, mentre l'open beta pubblica, aperta a tutti, si svolgerà in seguito dal 12 al 16 agosto 2021. Entrambe le sessioni di prova sono previste per tutte le piattaforme su cui uscirà il gioco, ovvero PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One, con cross-play attivo.

Back 4 Blood tornerà poi a mostrarsi più nel dettaglio all'evento fissato da Warner Bros. all'E3 2021 per il 13 giugno alle ore 23:00, attraverso i canali social del gioco. La data di uscita della versione definitiva è poi fissata per il 12 ottobre 2021.

Sviluppato da alcuni dei creatori di Left 4 Dead, Back 4 Blood è proprio un successore spirituale di tale gioco, proponendo azione shooter cooperativa con un gruppo di giocatori posti alle prese con orde di zombie e creature varie, in diverse mappe.