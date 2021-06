The Legend of Zelda, il cosplay di Helly Valentine punta a Breath of the Wild 2

The Legend of Zelda potrebbe essere uno dei protagonisti dell'E3 2021 con la presentazione ufficiale di Breath of the Wild 2, e Helly Valentine ha voluto provare a essere di buon auspicio con il suo ultimo cosplay.

La modella russa ha infatti vestito nuovamente i panni di Zelda con l'abito bianco, proprio nella versione vista in The Legend of Zelda: Breath of the Wild e che dovremmo ritrovare nel sequel durante il Nintendo Direct all'E3 2021.

Acconciatura perfetta, lunghe orecchie da elfa, occhi di un verde intenso, gioiello d'oro e vestito bianco, Helly è come al solito riuscita a realizzare un'interpretazione perfetta nei minimi dettagli, aggiungendo al mix la sua prorompente fisicità.

