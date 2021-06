Elden Ring: upgrade PS5 gratis da PS4, supporto per Xbox Smart Delivery

Elden Ring è un gioco cross-gen e come tale uscirà sia sulle console di passata generazione che sulle next gen, ma Bandai Namco ha comunque previsto il passaggio gratuito da una generazione all'altra rimanendo all'interno della stessa famiglia: dunque l'upgrade PS5 sarà gratuito partendo da PS4, così come lo sarà quello a Xbox Series X|S partendo da Xbox One via Smart Delivery.

Sebbene nella maggior parte dei casi si registri quest'ottima abitudine, la questione non era scontata perché su alcuni giochi di ampio richiamo succede che i publisher tendano a trovare qualche gabola atta a far spendere comunque qualcosa agli utenti che passano da una generazione all'altra ma volendo continuare a giocare a uno stesso titolo.

Elden Ring supporta upgrade gratuito da PS4 a PS5 e Smart Delivery su Xbox

Fortunatamente, Bandai Namco si è attenuta all'abitudine più positiva e proporrà dunque l'upgrade gratis da PS4 alla versione PS5, mentre per quanto riguarda le console Microsoft supporterà il sistema Smart Delivery, che consente di ottenere automaticamente la versione specifica della macchina posseduta con un singolo acquisto, dunque consentendo di avere gratuitamente la versione Xbox Series X|S pur possedendo già quella Xbox One.

È sicuramente un'ottima notizia, che si aggiunge a quella che è giunta dalla Summer Game Fest all'E3 2021 nelle ore scorse, ovvero il nuovo video gameplay con data di uscita per Elden Ring, che ha chiuso l'evento veramente nel migliore dei modi.

Il nuovo e atteso action RPG di From Software ha dunque il lancio fissato per il 21 gennaio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Nel frattempo, ne abbiamo visto anche nuove e spettacolari immagini e abbiamo anche effettuato l'analisi del trailer per trovare tutte le informazioni possibili.