Elden Ring, nuove e spettacolari immagini per l'action RPG di From Software

Elden Ring è tornato finalmente a mostrarsi in occasione della Summer Game Fest di Geoff Keighley all'E3 2021, e per questo evento sono state distribuite anche delle nuove e spettacolari immagini per l'attesissimo action RPG di From Software.

Come abbiamo visto con il nuovo trailer di presentazione, Elden Ring ha finalmente una data di uscita ed è il 21 gennaio 2022: l'attesa è ancora lunga la avere un giorno preciso da segnare sul calendario sembra già una sorta di sogno per chi ha aspettato anni per avere notizie su questo gioco.





Le nuove immagini sono veramente notevoli e dovrebbero essere tratte direttamente da scene di gioco. Vi si scorgono alcune sezioni di gameplay visibili anche nel trailer ma anche qualche scorcio inedito sul mondo di Elden Ring, che si conferma davvero uno dei titoli più interessanti di un 2022 che sembra essere già alquanto ricco di novità di grosso calibro.

Il gioco è in uscita su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One e la sua natura cross-gen traspare dai materiali visibili finora, ma lo stile di From Software emerge comunque in maniera netta e rende questi screenshot qualcosa veramente da ammirare, nella lunga attesa che ancora ci separa dall'uscita di Elden Ring.

Il titolo From Software ha chiuso in maniera roboante la serata della Summer Game Fest, di cui potete trovare un riassunto complessivo nell'articolo con tutti i trailer e le notizie andate in scena questa sera.