Axiom Verge 2 uscirà anche su PS5 e PS4, oltre a PC e Nintendo Switch

Axiom Verge 2 è tornato a farsi vedere nel corso della Summer Game Fest, con l'annuncio delle due versioni aggiuntive per PS5 e PS4, che vanno dunque ad aggiungersi a quelle già annunciate per PC e Nintendo Switch.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un ottimo metroidvania sviluppato da Thomas Happ, un action adventure con elementi platform e mappa particolarmente sviluppata che si basa, come da tradizione per il genere ibrido, sulla progressione del personaggio con nuove abilità in grado di sbloccare nuove strade.

Axiom Verge 2 è un metroidvania sviluppato da un solo autore

Nonostante sia a tutti gli effetti un seguito, Axiom Verge 2 non è direttamente collegato al primo e presenta nuovi personaggi, una nuova storia, abilità diverse e ambientazioni inedite, dunque è possibile anche giocarlo direttamente senza passare prima dal capitolo precedente.

Così come il capostipite, anche Axiom Verge 2 è sviluppato praticamente da una sola persona, ovvero Thomas Happ, che si occupa di grafica, musica, game design e programmazione, cosa che lo rende un'opera di notevole interesse anche per lo sforzo profuso da un singolo autore in questo titolo.

Non abbiamo ancora una data di uscita precisa per Axiom Verge 2, ma possiamo intanto aggiungere le versioni PS4 e PS5 a quelle Nintendo Switch e PC annunciate in precedenza. Su PC, Axiom Verge 2 è un'esclusiva Epic Games Store, il titolo è stato recentemente rinviato per rifinirlo meglio.