Axiom Verge 2 rinviato per rifinirlo meglio

Axiom Verge 2 è stato rinviato al Q3 2021. Quindi niente più uscita questa primavera, come precedentemente annunciato, ma bisogna attendere qualche mese in più. L'annuncio è stato dato direttamente dallo sviluppatore Thomas Happ, che ha dichiarato di aver bisogno di più tempo per rifinire il gioco. Il rinvio eviterà di dover fare un crunch eccessivo, uno dei mali dell'industria che ci ha privati di moltissimi talenti e studi di sviluppo nel corso degli anni.

La storia di Axiom Verge 2 racconta di Indra, il capo del Worldwide Globe 3 Conglomerate, e del suo viaggio in Antartica dove scopre una nuova Terra. Il tutto si tradurrà in un metroidvania pieno di aree da esplorare e segreti da scoprire.

Axiom Verge 2 è stato annunciato per Nintendo Switch e PC (esclusiva Epic Games Store). Oltre alla modalità storia, offrirà anche una modalità Speedrun, che avrà un'interfaccia dedicata a chi ama confrontarsi con gli altri a chi finisce più velocemente i giochi. Nei prossimi mesi saranno svelati altri dettagli sul gioco. Nel frattempo non possiamo fare altro che aspettare.