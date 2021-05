IGN Expo 2021, data e orario dell'evento annunciate ufficialmente

IGN Expo 2021 ha una data e un orario ufficiali: l'evento organizzato dalla testata americana si svolgerà l'11 giugno alle 22.00, ora italiana, e verrà trasmesso in diretta streaming come gli altri appuntamenti che ci attendono il mese prossimo.

In arrivo qualche giorno prima rispetto all'E3 2021, IGN Expo 2021 proporrà un esplosivo mix di nuovi giochi, video di gameplay inediti e importanti annunci, in collaborazione con Geoff Keighley e il suo Summer Game Fest.

Nella scorsa edizione di IGN Expo abbiamo assistito al reveal di titoli come Yakuza: Like a Dragon, Borderlands 3, Chivalry 2 e altri ancora: quest'anno cosa verrà presentato durante l'evento?

IGN, il logo della Summer of Gaming.

Il progetto della testata americana si colloca all'interno della Summer of Gaming 2021, che includerà ulteriori appuntamenti degni di nota e che non mancheremo di riportare man mano che verranno ufficializzati.