Summer Game Fest 2021, data ufficiale per lo show di apertura con Geoff Keighley

Summer Game Fest 2021 ha una data ufficiale di partenza: lo show di apertura si terrà il 10 giugno a partire dalle 19.00, ora italiana, ha annunciato il giornalista Geoff Keighley.

Sapevamo già che il Summer Game Fest 2021 si sarebbe svolto a giugno, e a quanto pare è ricca la lista dei publisher che parteciperanno all'evento.

Saranno infatti presenti sul palco PlayStation, Xbox, 2K Games, Activision, Bandai Namco, Blizzard, Capcom, Devolver Digital, Electronic Arts, Epic Games, SEGA, Steam, Square Enix, Ubisoft, WB Games e altri ancora.

Come da tradizione, lo show di apertura sarà un momento di grande rilevanza, in cui troveranno posto le consuete world premiere, con annunci di nuovi giochi in uscita sulle varie piattaforme.

Naturalmente seguiremo il Summer Game Fest 2021 dall'apertura in diretta e riporteremo tempestivamente tutte le notizie che arriveranno dall'evento organizzato da Geoff Keighley.