The Dark Pictures House of Ashes: teaser trailer anticipa la presentazione del gameplay

Supermassive Games e Bandai Namco hanno rilasciato un teaser trailer dedicato a The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, terzo capitolo della serie che segue Man of Medan e Little Hope. Il filmato ci anticipa inoltre la data di presentazione del gameplay: 27 maggio 2021, alle 18:00 ora italiana.

Il teaser trailer di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes ci presenta alcuni dei possibili personaggi del gioco. Il filmato, però, è perlopiù mostrato dal punto di vista delle creature che sembrano infestare l'ambientazione di gioco, un mondo sotterraneo che sembra pullulare di mostri simil-vampirici.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Ecco la descrizione ufficiale di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes: "Iraq, 2003. All'ombra delle montagne Zagros un'unità militare ha uno scontro a fuoco con le forze irachene. Il risultato di questa battaglia è una scossa sismica che fa cadere entrambi gli schieramenti nelle rovine sepolte di un tempo Sumero. Con tutte le comunicazioni interrotte, i nostri protagonisti sono intrappolati in un terrificante mondo sotterraneo che dovranno esplorare per poter fuggire, inconsapevoli che qualcosa di antico e malefico si è risvegliato e ha trovato nuove prede da cacciare."

Non ci resta altro da fare se non attendere l'arrivo del 27 maggio per poter vedere in modo più approfondito il gameplay. Nel frattempo, potete leggere la nostra recensione di The Dark Pictures Anthology: Little Hope.