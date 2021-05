Rustler: data di uscita su PC, PlayStation, Xbox e Switch svelata

Il gioco d'azione open world ad ambientazione medievale Rustler uscirà dall'Accesso Anticipato e arriverà in versione definitiva su PC (via Steam), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5 il 31 agosto 2021. La data di uscita è stata confermata dall'editore Modus Games e dallo sviluppatore Jutsu Games.

Il team di sviluppo ha anche pubblicato un trailer dedicato a Rustler, definito come un "Grand Theft Horse" (gioco di parole legato a Grand Theft Auto - GTA, ovviamente). Anche la cover del gioco e il protagonista ricordano sotto molti punti di vista Bully (Canis Canem Edit).

Rustler ci permetterà di fare a pezzi un mondo medievale ispirato dallo stile dei classici GTA. Potremo usare spade, lance e anche armi meno convenzionali per portare a termine i nostri obbiettivi. Dovremo anche vincere il Gran Torneo, con l'obbiettivo di ottenere la mano della Principessa, creando alleanze e facendoci nemici. Ci saranno missioni secondarie e varie attività da affrontare liberamente in un ampio sandbox.

