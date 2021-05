Stadia: annunciati i giochi gratuiti di giugno 2021 per gli abbonati Pro

Stadia ha annunciato i quattro giochi gratuiti per gli abbonati Pro di giugno, che saranno disponibili a partire dal 1° giugno 2021. I giochi sono: The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, MotoGP 20, Blue Fire e Chronos: Before the Ashes.

Giochi gratuiti per abbonati Stadia Pro di giugno 2021

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III - gioco di ruolo giapponese hardcore di Nihon Falcom, capitolo di una serie molto nota tra gli appassionati del genere.

- gioco di ruolo giapponese hardcore di Nihon Falcom, capitolo di una serie molto nota tra gli appassionati del genere. MotoGP 20 - Simulatore di corse motociclistiche dell'italiana Milestone.

- Simulatore di corse motociclistiche dell'italiana Milestone. Blue Fire - Platform 3D con elementi alla Zelda e da soulslike, in cui il giocatore deve esplorare un grosso castello alla ricerca dei suoi segreti e delle sue origini, affrontando numerose trappole e dei potenti avversari.

- Platform 3D con elementi alla Zelda e da soulslike, in cui il giocatore deve esplorare un grosso castello alla ricerca dei suoi segreti e delle sue origini, affrontando numerose trappole e dei potenti avversari. Chronos: Before the Ashes - Action in cui il personaggio invecchia di un anno ogni volta che si muore, guadagnando delle caratteristiche, ma perdendo delle altre.

Stadia ha avvertito anche che il 31 maggio è l'ultimo giorno per ottenere Reigns gratuitamente se si è abbonati a Stadia Pro. Quindi sbrigatevi!