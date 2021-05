Sonic the Hedgehog, SEGA annuncia una presentazione per il 27 maggio

Sonic the Hedgehog sarà protagonista di una speciale presentazione denominata Sonic Central, annunciata da SEGA per il 27 maggio alle 18.00, ora italiana, in cui verranno celebrati i 30 anni della serie.

Si parlava di reboot e remaster nei programmi per il futuro di Sonic, ed è probabile che nel corso dello show vengano forniti i primi dettagli al riguardo, se non dei veri e propri annunci di nuovi giochi dedicati al porcospino velocista.

Immaginiamo possano trovare posto all'interno della presentazione anche notizie riguardanti Sonic 2: Il Film, dopo il leak della storia, magari con un primo teaser trailer per la pellicola.

La serie di Sonic the Hedgehog ha fatto il proprio debutto nel giugno del 1991 su Mega Drive, impressionando fin da subito gli appassionati di platform grazie alle sessioni ad alta velocità, a un level design originale e a una grafica dai colori brillanti.

Le ultime avventure dedicate al personaggio non hanno però ben impressionato, pur con le importanti eccezioni rappresentate da Sonic Mania e Sonic Mania Plus.