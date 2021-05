Sonic the Hedgehog 2: spunta online una sinossi con la storia del nuovo film

Sonic the Hedgehog 2 sarà il nuovo film cinematografico sul celebre eroe di Sega, vera e propria icona dei videogiochi, di cui è spuntata nelle ore scorse una sinossi che sembra riassumere brevemente gli eventi della storia che verrà narrata nella pellicola.

La sinossi è strutturata come quelle classiche ufficiali dei film, dunque contiene informazioni estremamente vaghe per introdurre semplicemente il soggetto della pellicola, ma potrebbe comunque contenere dei vaghi spoiler sulla storia, dunque di questo vi avvertiamo, prima di continuare eventualmente a leggere qui sotto l'immagine.





Ebbene, viene confermata, a quanto pare, la presenza di Tails e anche di un altro amato personaggio che era già emerso nelle voci di corridoio in precedenza e che viene esplicitato in maniera chiara in questa presunta sinossi, ovvero Knuckles, a quanto pare accanto al Dr. Robotnik, almeno in una prima parte della storia.

Vediamo dunque cosa emerge da questo presunto riassunto sulla storia del nuovo film, Sonic the Hedgehog 2:

"Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è pronto per un po' di libertà e Tom e Maddie concordano nel lasciarlo da solo a casa mentre se ne vanno in vacanza. Tuttavia, appena se ne sono andati, il Dr. Robotnik torna, questa volta accompagnato da un nuovo partner, Knuckles. I due sono in cerca di uno smeraldo che ha il potere di costruire e distruggere intere civiltà. Sonic si riunisce con il suo compagni, Tails, e insieme si imbarcano in un viaggio per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate".



Il film è diretto da Jeff Fowler e ha per protagonisti Jim Carrey, James Marsden e Ben Schwartz, si legge inoltre come conferma. Visto il successo del primo capitolo cinematografico, non stupisce che il secondo sia in arrivo: il film è già in piena produzione e già a marzo è stato svelato il nuovo logo.