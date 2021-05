The Last of Us 2 su PS5 ed Elite Dangerous sul canale Twitch di Multiplayer.it

Lo diciamo tutti i giorni, ma i ragazzi della redazione video si stanno facendo in dodici per poter offrire tutti i giorni sul nostro canale di Twitch un palinsesto ricco di contenuti e variegato. Per esempio oggi mostreremo l'attesissima patch di The Last of Us 2 su PS5 ed Elite Dangerous su PC.

Come dicevamo, però, c'è anche tanta altra carne al fuoco. Alessandra giocherà a Getsu Fūma Den, Francesco sarà in onda col classico appuntamento del 16bit, Francesco Pardini tornerà col suo PokéRadar e seguiremo anche la eNazionale italiana nella FIFA eNations Cup.