FIFA eNations Cup: la eNazionale di FIFA 21 cerca il pass per la fase finale

Gli azzurri giocheranno dal TIM Space di via Magolfa a Milano.

A rendere ancora più interessante l'appuntamento di saranno Pierluigi Pardo, Eleonora Boi e Jessica Tozzi , i super ospiti che si alterneranno durante la diretta per commentare le imprese degli azzurri.

La eNazionale FIFA è composta da Karim "Karimisbak" Rmaiti (giocatore del Milan e vincitore della finalissima su PS4) e Rocco "guarinoJR_" Guarino (Samporia) su PlayStation 4 e Gianluca "Pignone" Ciliberti (multigaming Esport Empire) è il nostro giocatore Xbox One. Il commento è affidato, come sempre, a Luigi 'Davdas' Ragoni, Simone 'Lamella' Sfolcini e Nello 'Hollywood' Nigro.

Questa sera a partire dalle 19 apriremo un'interessante finestra sulla eNazionale FIFA 21 Powered by TIMVISION . Gli azzurri, infatti, andranno alla caccia del pass per la fase finale della FIFA eNations Cup , la più importante manifestazione continentale di FIFA 21.

La prima fase a gironi, in programma giovedì 20 e venerdì 21 maggio, vedrà impegnate otto nazionali per gruppo, per un totale di otto gruppi. Sorteggiata nel Gruppo B, l'Italia se la vedrà con Finlandia, Russia, Paesi Bassi, Irlanda, Spagna, Scozia e Portogallo. Le prime quattro classificate di ciascun gruppo accederanno alla fase successiva del torneo.

Questa seconda fase, denominata Winner Bracket, si terrà sabato 22 e domenica 23 maggio e vedrà affrontarsi le 16 nazionali qualificate dopo la fase a gironi. Le 8 nazionali vincenti accederanno alla fase finale del torneo che si terrà il prossimo agosto a Copenaghen. Il torneo in Winner Bracket continuerà poi per eleggere un vincitore della zona Europa e determinare il piazzamento delle nazioni qualificate nella fase finale.

Anche le 8 nazionali sconfitte negli ottavi di finale del Winner Bracket avranno un'altra occasione per qualificarsi affrontandosi tra loro in un nuovo torneo, il 'Second Chance Bracket', con le finaliste e la terza classificata che si aggiudicheranno gli ultimi tre pass riservati all'Europa.

Forza azzurri!