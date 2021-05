Amy Hennig, autrice di Uncharted e Soul Reaver, lavora a un gioco action adventure

Amy Hennig è un'autrice di videogiochi rimasta particolarmente nel cuore degli appassionati per il lavoro svolto su molti titoli dotati di notevole narrazione, come Uncharted e Soul Reaver, motivo per il quale accogliamo con grande piacere la notizia che la vede al lavoro su un nuovo videogioco action adventure presso la nuova etichetta Skydance New Media.

Non solo, la Hennig per questo nuovo progetto si avvale della collaborazione di Todd Stashwick, cosa che significa la ricostituzione, in pratica, della squadra che era stata formata per lo sviluppo del famoso e sfortunato progetto Star Wars Ragtag, che doveva essere il nuovo action adventure di Star Wars con forte impronta narrativa sviluppato da Visceral, che è stato cancellato da Electronic Arts in un periodo in cui il publisher americano non aveva più intenzione di investire su questo tipo di progetti.

La notizia arriva proprio dallo stesso Stashwick, attraverso un tweet: "Sto lavorando con Amy Hennig e un team di veterani dell'industria su un emozionante gioco action adventure", ha scritto lo sceneggiatore, riferendo anche che il team sta cercando persone in grado di "spingere i limiti della tecnologia di animazione" e con esperienza nell'uso di Unreal Engine.



A quanto pare, si tratta di un nuovo action adventure con forte base narrativa e incentrato su Unreal Engine, in base a quanto emerge da questi scarsi dettagli. Il progetto è in sviluppo presso il team Skydance New Media, che è stato fondato proprio da Amy Hennig e dall'ex-EA Julian Beak nel 2019.

La ricostituzione dell'accoppiata di autori che era alla base di Ragtag è un ottimo segno per il nuovo progetto, insieme alle ambizioni di Skydance che punta a creare evidentemente un action adventure tripla A di grosso calibro, caratterizzato da un certo gusto cinematografico. A questo punto attendiamo di scoprire qualcosa al riguardo nel prossimo periodo.